Разработаны правила "контрольной закупки" Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении"

МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. Минцифры разработало правила, позволяющие Роскомнадзору проверять исполнение требований об ограничении на денежные переводы в пользу крупных иностранных интернет-компаний, которые не станут выполнять нормы закона "о приземлении" в РФ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемые правила выполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, иностранным лицом в целях подтверждения факта осуществления деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц", - отмечается в сообщении.

Роскомнадзор выполняет действия по совершению сделки через уполномоченное должностное лицо указанного федерального органа исполнительной власти. Действия по совершению сделки выполняются уполномоченным должностным лицом "способами, применяемыми потребителями при приобретении товаров, работ, услуг и совершении соответствующих сделок с юрлицами, ИП, иностранными лицами, осуществляющими продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг потребителям", но исключающими прямой контакт сотрудников компании с потребителем, то есть, например, онлайн.

Публичное обсуждение проекта завершается 20 августа.

О законе

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний". Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Соответствующая законодательная инициатива была внесена в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства РФ, Банка России и Федеральной антимонопольной службы.