Хайнань запустил в эксплуатацию завод с ежегодным выпуском растительного масла на $770 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Зона экономического развития "Янпу" на северо-западе острова Хайнань запустила в эксплуатацию крупный завод по производству растительного масла, который способен ежегодно поставлять на китайский и зарубежные рынки продукцию на сумму 5 млрд юаней (свыше $770 млн). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, объект принадлежит недавно созданной в провинции продовольственной компании Aosika и занимает площадь примерно в 14 гектаров. Фабрика оборудована хранилищами, в которых помещается до 100 тыс. тонн сырья, а также современной линией по переработке семян рапса и сои. Среди товарной номенклатуры, которая будет производиться на этой индустриальной площадке, - используемое в косметических целях масло камелии. Инвестиции в проект превысили 3,5 млрд юаней (примерно $540 млн).

Строительство завода было завершено всего за семь месяцев: еще в октябре прошлого года на его месте был почти пустой участок, на котором к концу мая появились склады, административные и производственные здания. В июне инженеры завершили установку оборудования, а в текущем месяце компания приняла первую партию сырья из-за границы - 48 тыс. тонн бразильской сои, которая была разгружена в находящемся поблизости глубоководном порту для крупных международных контейнеровозов.

Зона экономического развития "Янпу" находится на территории ключевого промышленного кластера провинции. Власти КНР планируют превратить эту индустриальную площадку с особым таможенным режимом и современным морским портом в важный транспортно-логистический узел глобального значения, через который в Китай будут проходить основные торговые маршруты из Европы, Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии.