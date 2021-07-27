Мишустин: цены на авиабилеты дальневосточной авиакомпании не превысят 10 900 рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания (создается на базе авиакомпании "Аврора"), не должны гарантированно превышать 10 900 рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Во вторник в Южно-Сахалинске он ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, а также заслушал информацию о создании Единой дальневосточной авиакомпании, накануне совершившей свой первый региональный рейс.

"Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2 200 рублей, а максимально - 10 900 рублей. Держите?" - поинтересовался Мишустин у генерального директора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика. Руководители авиакомпании заверили главу правительства, что это решение по ценам на авиабилеты в целом соблюдается. Однако премьер попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы "мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники".

Мишустин также выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании российскими самолетами будут успешно реализованы. К 2025 году авиапарк компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства.

Глава правительства сообщил, что будет обсуждать этот вопрос в ходе посещения авиапредприятий в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске на этой неделе. Он подчеркнул, что "новая российская техника зарекомендовала себя как комфортная и надежная". "У вас будет отличная перспектива, надеюсь, вы воспользуетесь преимуществами российского авиапрома", - сказал премьер представителям авиакомпании.

Новый аэровокзал

Создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.

Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий.

Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли. На это повлияла в том числе недостаточно качественная проработка проекта: субподрядчик вынужден был приостанавливать работы из-за обнаружения неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

Аэропорт Южно-Сахалинска является международным. Это крупнейший аэровокзал в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное".

С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Туда отправляются в том числе туристические чартеры. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает строительным нормам и требованиям сейсмоустойчивости и не подлежит реконструкции.