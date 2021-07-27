РБК: за год средняя цена килограмма лимонов снизилась более чем на 30%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средняя цена килограмма лимонов за первое полугодие 2021 года снизилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным издания, в период с января по июнь текущего года средняя цена одного килограмма лимонов составила 131,9 рубля, в то время как в данный период 2020 года стоимость лимонов достигала 189,4 рубля за кг. Таким образом, лимоны стали самым подешевевшим за год продуктом питания, пишет РБК.

Кроме того, почти на 10% снизилась стоимость чеснока за первые шесть месяцев 2021 года и составила 229,6 рубля за кг (254,5 рубля за кг в аналогичный период прошлого года).

В международной исследовательской компании GfK отметили рост цен на фрукты и овощи, при этом цены на лимоны, чеснок и лайм наоборот снизились. По данным компании, за первые шесть месяцев текущего года средняя стоимость килограмма лимонов и лаймов снизилась на 31% к аналогичному периоду 2020 года - до 111,5 рубля, килограмма чеснока - на 9%, до 224,2 рубля. В GfK добавили, что российские семьи покупали лимоны или лаймы в среднем 3,8 раза, чеснок - 2,4 раза за первое полугодие 2021 года.

В Минсельхозе РФ изданию сообщили, что в 2021 году под чеснок засеяно на 5,5% больше площадей, чем в 2020 году, может быть произведено 9,7 тыс. т, что на 15,5% больше по сравнению с прошлым годом.

РБК направил запросы в Минпромторг, Национальный союз производителей плодов и овощей, а также в торговые сети X5 Group, "Магнит", "Лента", "Ашан".