ВТБ в августе планирует запустить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует в августе запустить программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), следует из материалов банка, представленных в ходе пресс-конференции заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

По оценкам ВТБ, объем выдач ипотеки на ИЖС до конца 2021 года может составить 185 млрд рублей при среднем чеке по кредиту около 4 млн рублей.

"Ипотека на строительство дома имеет огромный потенциал у населения. Пандемия и возможность перейти на удаленный формат работы простимулировали рост спроса на жилые дома за пределами мегаполисов", - считает Печатников.

Действие программы планируется распространить на всю территорию РФ. Базовая ставка составит 9,2%, для зарплатных клиентов - 8,9% годовых.

На первом этапе банк будет кредитовать объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. По словам зампреда ВТБ, для клиента этот путь приобретения своего дома является более безопасным и предсказуемым, так как всю необходимую инфраструктуру в коттеджном поселке создает сам застройщик.

Кредит будет выдаваться на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 20 млн рублей, для остальных регионов - 10 млн рублей.

Розничные кредиты

Печатников сообщил, что банк ВТБ по итогам первого полугодия 2021 года увеличил выдачу кредитов физическим лицам в 1,5 раза, до 1,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 13% и достиг 4,16 трлн, отметил он.

"Мы поставили рекорд продаж кредитов наличными и ипотеки, более чем в полтора раза увеличили объемы выдач автокредитов. Серьезное влияние на потребительскую активность оказали рекордно низкий уровень ставок, сформировавшийся после ограничений прошлого года отложенный спрос, а также завершение ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате. При этом мы рассчитываем на ускорение кредитного бизнеса и во втором полугодии, чему во многом будет способствовать цифровизация наших розничных продуктов", - прокомментировал итоги полугодия Печатников.

По словам топ-менеджера ВТБ, основными драйверами роста кредитного бизнеса в первом полугодии стали кредиты наличными. Так, в I полугодии клиенты банка оформили свыше 777 тыс. потребкредитов на 660 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом выдача ипотеки в январе - июне была для банка рекордной. "Банк оформил более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть выше результата января - июня прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 13% и достиг 2,24 трлн рублей", - говорится в сообщении ВТБ.

По оценкам банка, в 2021 году рынок кредитов физическим лицам вырастет почти на 20%. По словам Печатникова, сам банк планирует расти быстрее и намерен увеличить портфель розничных кредитов по итогам года почти на четверть.