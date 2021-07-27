Погрузку грузов, следующих через мост на Транссибе, планируют восстановить 28 июля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Погрузку грузов, следующих по восстановленному на Транссибе после паводка мосту, планируется полностью наладить 28 июля. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"28 числа планируется восстановление погрузки на 100%. В ближайшие недели РЖД необходимо будет запустить все временно отставленные от движения грузовые поезда, это 526 поездов. А также до конца года совместно с предприятиями Кузбасса компенсировать отставание в погрузке и обеспечить выполнение перевозки угля на экспорт в объеме 53 млн тонн по Восточному полигону", - сказал он.

Мост на Транссибе и паводки

Ранее президент РФ Владимир Путин поручал кабмину взять на контроль ситуацию с Транссибирской железнодорожной магистралью. Обе ее ветки подмыло из-за мощных ливней на Дальнем Востоке. В результате в Сретенском районе Забайкальского края в минувшую пятницу рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов останавливалось. На восстановление сообщения ушло три дня.

Правительство, согласно распоряжению главы государства, должно следить за ходом восстановительных работ и жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП.