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ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 13,5 млрд рублей

Объем валюты, купленной Банком России с расчетами 23 июля, составлял 13,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 26 июля на сумму 13,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 23 июля, составлял 13,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 1,5 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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