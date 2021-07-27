Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за I полугодие уменьшилась на 16,2%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" в первом полугодии 2021 года получила 7,78 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 16,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.

При этом выручка за отчетный период выросла в 2,6 раза, до 33,68 млрд рублей.

Валовая прибыль "Интер РАО" увеличилась в четыре раза, до 11,53 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов сократилась на 15,6%, составив 9,36 млрд рублей.

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.