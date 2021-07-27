Проект первого исламского маркетплейса представят на KazanSummit 2021

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Проект первого исламского маркетплейса презентуют в Казани на полях KazanSummit 2021. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Глава АИР Татарстана: мы хотим, чтобы в России появился первый халяльный маркетплейс

"Это частная инициатива - создать подобный маркетплейс [исламский товаров]. Мы будем склонять владельца пройти регистрацию на территории Татарстана, потому что для нас это дополнительный налогоплательщик", - сказала Минуллина.

По ее словам, первый маркетплейс мусульманских товаров All-Islam необходим, потому что ни один другой уже существующий маркетплейс не готов брать на себя ответственность за "халяльность" товара.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" пройдет 28-30 июля 2021 года в Казани. В очном формате в работе саммита примут участие представители 48 стран и 25 регионов России. Всего в Казани ожидают 32 дипломатические миссии: послы и генеральные консулы иностранных государств.

Программа форума предполагает проведение 90 тематических сессий, форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, Sbertalk, показ моды Modest Fashion Day. Также на полях саммита будут организованы выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021 и Машиностроительный кластерный форум.