Дизайнер Игорь Гуляев представит мусульманские наряды на показе KazanSummit 2021

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Известный российский дизайнер Игорь Гуляев презентует мусульманские наряды на модном показе "Kazan Modest Fashion Day 2021", который пройдет в рамках международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021". Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

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"Коллекцию благопристойной моды представит дизайнер модного дома Igor Gulyaev Игорь Гуляев. Мы очень довольны его работой, мы бы хотели в дальнейшем продолжать сотрудничество", - сообщила Минуллина.

Всего в показе благопристойной моды примут участие 10 modest fashion-дизайнеров, в том числе художник-модельер Валентин Юдашкин. Мусульманские наряды, созданные им для показа, планируют продать на благотворительном аукционе. "Они [наряды показа на KazanSummit] переходят в собственность оргкомитета. При этом передаются не только сами наряды, но и лекала <...> Мы планируем организовать благотворительный аукцион", - отметила Минуллина.

Модный показ "Kazan Modest Fashion Day 2021" пройдет в рамках экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" 28 июля.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" пройдет 28-30 июля 2021 года в Казани. В очном формате в работе саммита примут участие представители 48 стран и 25 регионов России. Всего в Казани ожидают 32 дипломатические миссии: послы и генеральные консулы иностранных государств.