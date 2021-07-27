В Москве появится новое производство макаронных изделий

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новая фабрика по производству макаронных изделий общей площадью около 8,5 тыс. кв. м появится в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город выделил столичному мелькомбинату без торгов земельный участок на севере Москвы площадью 0,5 га под создание нового производства макаронных изделий. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. <...> Проект планируется реализовать до конца 2025 года, АО "Мелькомбинат № 3" собирается инвестировать в него 1,5 млрд рублей. На производстве будет создано порядка 75 рабочих мест", - сказал Ефимов.

Правительством Москвы с начала года принято уже десять решений о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит 7 млрд рублей.

"В 2021 году город уже выделил свыше 10 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс. Ожидается, что в общей сложности реализация этих десяти проектов позволит создать в городе свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест", - сообщил в свою очередь руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.