Свердловские депутаты одобрили приватизацию одной из крупных птицефабрик региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили полную приватизацию птицефабрики "Рефтинская", одной из крупных птицефабрик региона, из-за ее неудовлетворительного состояния, передает корр. ТАСС с заседания регионального парламента.

"Решение принято", - сказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам заместителя губернатора региона, и.о министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергея Зырянова, рыночная стоимость 100% акций предприятия составляет чуть больше 2 млрд рублей. Птицефабрика имеет более 1 млрд рублей кредитов и займов, с 2017 года она убыточная. На предприятии работает 2,3 тыс. человек, есть риск закрытия производства.

Зырянов уточнил, что приватизация позволит сохранить производство и развивать его. Новому собственнику предлагается вложить средства в модернизацию, так как на данный момент применяются устаревшие технологии выращивания птицы. Конкурс планируется объявить в августе, а торги в начале сентября.

Птицефабрика работает с 1981 года, разнообразная продукция предприятия поставляется в магазины крупных торговых сетей региона.