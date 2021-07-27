Окончательный вариант проекта метро в Красноярске сформируют до конца года

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Проект красноярского метро в окончательном варианте будет сформирован до конца 2021 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. По словам губернатора края Александра Усса, созданная для этого рабочая группа изучит варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%.

"Рассматриваются варианты возможной оптимизации стоимости проекта с сохранением его качества. Над задачей работают несколько коллективов экспертов. Сейчас стоимость проекта составляет порядка 128 млрд рублей. В окончательном варианте проект метро предполагается сформировать до конца года", - сообщили в пресс-службе.

Базовый проект красноярского метрополитена, над которым сейчас идет работа, предусматривает гибридный формат метро - с подземной частью и надземной частью. Оно включено в общую систему общественного городского электротранспорта - городская электричка, трамвай и другие виды транспорта, организующую потоки и процесс пассажирских перевозок в Красноярске.

"Сегодня на выездном совещании мы обсуждали очень важный момент - изменение глубины залегания метро. Такое решение означает не только серьезную экономию средств на строительство, но и удобство для использования. На глубину 25 метров можно спуститься на эскалаторе за 1-2 минуты", - процитировали в пресс-службе Усса.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год, или 205,5 тыс. пассажиров в сутки от станции "Высотная" до станции "Ленинская". При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн пассажиров в год. Общая длина линии метро составляет 12,65 км. Первый этап строительства - участок 9,76 км из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства - 2,89 км наземных путей из трех станций, от станции "Ленинская" в Центральном районе до самого крупного в городе Советского района. Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух". В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.