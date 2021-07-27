Торги на бирже Гонконга второй день подряд завершились обвалом более чем на 4%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник вновь завершились обвальным падением котировок, которое продолжается второй день подряд из-за опасений по поводу ужесточения политики регулирующих органов КНР. Индекс Hang Seng, как и в понедельник, потерял более 4%, свидетельствуют данные площадки.

По итогам дня биржевой индикатор сократился на 1 105 пунктов (4,22%) и остановился на отметке 25 086. Это самое низкое его значение с марта 2020 года. Совокупный оборот сделок достиг 360,67 млрд гонконгских долларов ($46,4 млрд).

Инвесторы сбрасывали акции, связанные с высокотехнологичным и образовательным секторами, которые попали под жесткие меры регуляторов в конце прошлой недели.

На 9% подешевели акции крупнейшей здесь "голубой фишки" - интернет-гиганта Tencent - до 446 гонконгских долларов за бумагу ($57,3). В минувшие выходные Госуправление по контролю за рынком КНР обязало Tencent Music Entertainment Group - дочернюю компанию холдинга - разорвать эксклюзивные соглашения с мировыми звукозаписывающими компаниями в течение 30 дней и выплатить крупный штраф в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Продолжили резкое падение акции частных образовательных компаний, занимающихся онлайн-репетиторством, в связи с решением регулирующих органов КНР ужесточить контроль над их деятельностью и обязать их стать некоммерческими организациями, которым запрещено привлекать иностранный капитал.

Как отмечают аналитики, инвесторы опасаются возможности дальнейших шагов регуляторов по усилению различных ограничений в ряде сфер. На этом фоне, в частности, на 18,52% обрушились акции гиганта китайского фармацевтического бизнеса Ali Health (Alibaba Health Information Technology). На 17,6% снизилась капитализация крупной компании Meituan, которая занимается оптовой продажей и доставкой продуктов.