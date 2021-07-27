Сбер выбрал восемь основных направлений для реализации принципов ESG

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сбер принял политику в области социальной и экологический ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития банка (ESG, environmental - экология, social - социальное развитие и governance - корпоративное управление), в рамках которой выбрал восемь основных направлений для реализации принципов ESG. Об этом сказано в материалах банка.

Политика принята в рамках стратегии развития Сбера до 2023 года и ESG-стратегии, предполагающей интеграцию социальной, экологической и управленческой ответственности во все сферы деятельности банка.

"С учетом глобальных вызовов, включающих необходимость энергетической трансформации и перехода к низкоуглеродному развитию, обострение социальных проблем и повестки в области прав человека, ESG-трансформация является стратегическим выбором Сбера и неотъемлемым условием долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса", - отмечается в документе.

Всего Сбер выделил 13 целей устойчивого развития ООН, наиболее релевантных для своей деятельности. Это ликвидация нищеты, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновация и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменениями климата, мир, правосудие и эффективные институты, а также партнерство в интересах устойчивого развития ООН.

Восемь направлений и 45 задач

Реализовывать политику банк намерен через работу по восьми ключевым направлениям - минимизацию воздействия на окружающую среду, развитие практик управления климатическими рисками и возможностями, создание условий для эффективного труда и человеческого потенциала, обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам питания, поддержку местных сообществ и содействие социальному развитию, совершенствование практик корпоративного управления, развитие ответственного финансирования, а также содействие экономическому благополучию и процветанию.

Направления, в свою очередь, сконцентрированы на решении 45 задач с учетом трех сквозных подходов (постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами, обеспечение коммуникационной поддержки и проведение информационных кампаний, проведение образовательных и просветительских программ по вопросам ESG и устойчивого развития, обмен опытом с другими участниками рынка).

Для реализации политики Сбер намерен разработать и ежегодно обновлять план действий в области ESG и устойчивого развития, который обеспечит внедрение принципов во все бизнес-процессы. В частности, компании группы и подразделения банка, курирующие дочерние и зависимые общества, разработают и утвердят релевантные внутренние нормативные документы в этой области.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.