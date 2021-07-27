Сахалин направит инфраструктурные облигации на два жилых района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют использовать почти 12 млрд рублей инфраструктурных облигаций на подведение коммуникаций к двум новым жилым районам. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко заявил во вторник на встрече с прибывшим в область премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава кабмина напомнил о том, что по поручению президента был разработан механизм инфраструктурных облигаций, который позволяет регионам привлекать заемные средства по льготной ставке. Сахалинская область, продолжил он, вошла в пилотный проект, регион получит 11,6 млрд рублей. Премьер поинтересовался, на какие объекты планируется направить эти средства.

"Мы закладываем два больших микрорайона, - пояснил в ответ губернатор, уточнив, что площадь кварталов составит 300 и 500 тыс. кв. метров соответственно. - Вот как раз на эти два микрорайона, которые в сумме дают 800 тыс. кв. метров, мы хотим потратить около 12 млрд рублей для того, чтобы протянуть дороги, провести туда воду, электричество. То есть [выполнить] все инженерное обустройство".

Правительство России ранее приняло постановление, которое повышает предельный уровень госдолга субъектов для использования инфраструктурных облигаций. Теперь механизм может использоваться в регионах с госдолгом не более 75% (ранее - не более 50%). Кроме того, согласно документу, механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ теперь может быть использован при реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений.

С помощью облигаций можно финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Денежные средства от размещения облигаций будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет для жилищного строительства и до 30 лет для концессий и ГЧП под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета и региональными государственными гарантиями. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям.

Инфраструктурные кредиты

Сахалинская область сейчас не испытывает проблем с закредитованностью и готова привлечь около 20 млрд рублей с помощью инфраструктурных займов, заявил Лимаренко. "Конечно, мы хотели бы участвовать в инфраструктурных кредитах. Потому что мы не закредитованы сегодня, свободно можем добавлять кредитные ресурсы", - сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос Мишустина губернатор пояснил, что власти Сахалинской области могут "20 млрд рублей немедленно взять под проекты, которые есть, и под жилье, которое строится". "Здесь стоит [ставка] 4% - это отлично совершенно", - заметил в ответ премьер РФ.

24 июля Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.