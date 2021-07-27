Чистая прибыль Tesla во II квартале 2021 года впервые превысила $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla достигла во втором квартале 2021 года рекордных для компании значений - $1,14 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном в понедельник.

В аналогичный период прошлого года чистая прибыль Tesla составил $104 млн. В первом квартале 2021 года этот показатель достиг $438 млн.

Выручка компании возросла почти в два раза: во втором квартале 2020 года она составляла $6 млрд, а в аналогичный период 2021 года - уже $11,9 млрд (из них на электромобили пришлось $10,2 млрд). С апреля по июнь 2021 года Tesla доставила своим клиентам больше 201 тыс. автомобилей.

Как указывает интернет-портал TechCrunch, результаты Tesla превзошли ожидания аналитиков, несмотря на проблемы с цепочками поставок, в особенности с дефицитом полупроводников, и неудачное инвестирование в биткойны (по этому направлению Tesla потеряла $23 млн).

Подобные финансовые показатели укрепляют лидерство Tesla в глобальном переходе к электромобилям и отказе от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, отмечает агентство Associated Press (АР). По его оценке, новый отчет и предшествовавшие два года роста "снимают вопросы о долгосрочной рентабельности компании".

АР отмечает, что на данный момент компания Илона Маска оценивается примерно в $630 млрд, что в 14 раз больше, чем два года назад, и превышает стоимость других автопроизводителей. Состояние самого Маска, по данным журнала Forbes, достигает $163 млрд, что делает его третьим по богатству человеком в мире.