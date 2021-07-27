Мишустин просит сахалинские власти подготовить предложения по дальневосточной авиакомпании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко подготовить предложения от региона по финансовой модели Единой дальневосточной авиакомпании.

"Валерий Игоревич, просил бы вас вместе с руководителем дальневосточной компании по его [инициативам], связанным с финансированием, с разбивкой финансового плана, предложения сделать. Мы ждем, когда они окончательно подготовят [в зависимости от линейки покупки] свою финансовую модель, и как раз Министерство финансов все это обсудит", - отметил Мишустин.

Одной из тем встречи премьера с губернатором Сахалинской области стало создание такого перевозчика на базе сахалинской "Авроры". Мишустин обратил внимание, что парк авиакомпании будет состоять в основном из российских судов.

"Здорово, вся линейка у вас, я смотрю - "Байкал", Л-410, который у нас производится, Ил-114, Superjet. Очень хорошо", - заметил Мишустин.

Лимаренко в ответ пояснил, что на прошедшем авиасалоне МАКС руководство авиакомпании подписало соответствующие соглашения о намерениях.