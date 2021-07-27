Глава "Нафтогаза" прогнозирует убытки компании до $3,8 млрд вместо прибыли в $460 млн

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко допускает убытки компании в размере до 105 млрд гривен (примерно $3,8 млрд) вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд гривен (около $460 млн) в первом квартале 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Нафтогаза" со ссылкой на его интервью РБК-Украина.

"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства как собственника НАК до 105 млрд гривен", - сказал Витренко.

По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий "Теплокоммунэнерго", которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ. Помимо этого, Витренко обратил внимание на задолженность "Нафтогаза" перед ПАО "Укрнафта" за отобранный газ. "На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", - отметил глава "Нафтогаза".

Кроме того, подчеркнул Витренко, отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем руководстве "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами. "Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", - резюмировал Витренко. НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января - марта 2021 года получила чистую прибыль в 12,6 млрд гривен (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке), что почти в четыре раза больше, чем за первый квартал прошлого года (3,2 млрд гривен).

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" рассчитывает завершить 2021 год с прибылью, при том что в 2020 году компания понесла убытки почти на $680 млн. По этой причине кабинет министров как акционер "Нафтогаза" решил уволить с 28 апреля Андрея Коболева с должности главы правления и назначить на этот пост Витренко.

В состав "Нафтогаза" входят крупнейшие предприятия страны в области добычи нефти и природного газа, она является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины. Компания также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.