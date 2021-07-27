Минсельхоз обсуждает с "Яндексом" и Ozon реализацию продукции агропрома

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ обсуждает с "Яндексом" и Ozon возможность реализации продукции аграриев через эти площадки. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз со своей стороны активно занимается развитием альтернативных каналов сбыта. Так, заключено соглашение с Яндексом и прорабатывается с Ozon", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, в рамках этих договоренностей аграриям будет оказано содействие в реализации продукции через цифровые площадки. Говоря о ходе сезонных полевых работ, в Минсельхозе со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева отметили, что уборка урожая уже началась в большинстве субъектов страны. Зерновые собраны с площади более 13 млн га. Намолочено почти 45 млн тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.

При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим ЧС природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае - еще и федерального. Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с руководством органов АПК пострадавших регионов.

Важной задачей является активизация работы по агрострахованию. Министр напомнил, что ущерб теперь компенсируется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой, и призвал регионы усилить данное направление работы.