Госсубсидирование перевозки продукции АПК на экспорт увеличат на 1,5 млрд рублей

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение увеличить в 1,5 раза - на 1,5 млрд рублей - финансирование программы субсидирования транспортных расходов при экспорте сельхозпродукции, сообщил во вторник на форуме "Агро-Омск 2021" заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Андрей Сухарев. Эта мера поддержки была очень востребована среди аграриев, и еще весной лимит выделенных средств был исчерпан.

"У нас были ограничения по объемам [финансирования], но правительством РФ было принято решение по увеличению лимитов на текущий год еще на 1,5 млрд рублей. Я думаю, в течение ближайших двух недель мы доведем средства по этой программе, и российский экспортный центр объявит дополнительный отбор заявок", - сказал Сухарев.

Он отметил, что эта программа является одним из наиболее популярных инструментов поддержки экспорта. Изначально в 2021 году, по данным Российского экспортного центра, на эти цели было выделено 3 млрд рублей. Программа позволяет производителям и поставщикам продукции АПК компенсировать 25% затрат на ее доставку покупателю.

Президент организации "Ассоциация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области" Илья Баринов заявил, что эта субсидия особенно актуальна для производителей из сибирских регионов, которые находятся вдали от основных мировых рынков. "Мы активно пользовались этой мерой поддержки, очень хорошая субсидия, понятная и прозрачная", - отметил он.

Форум "Агро-Омск" в связи с пандемией проводится в 2021 году в онлайн-формате 27-28 июля. В рамках деловой программы форума будет обсуждено влияние пандемии на АПК, цифровизация сельского хозяйства, обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса и интеграция в сельское хозяйство науки и образования. Организаторы форума - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Агентство развития и инвестиций Омской области.