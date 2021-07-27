Минпромторг предложил отмечать День качества в ноябре

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает отмечать в России день качества во второй четверг ноября. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября", - говорится в документе.

Минпромторг считает, что закрепление праздничного дня в России будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций,

а также являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов госвласти, предприятий и общественности.