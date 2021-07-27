В Тверской области создадут кластер транспортного машиностроения

ТАСС. 27 июля. Правительство Тверской области на заседании во вторник приняло решение о создании кластера транспортного машиностроения, в состав которого войдут, в том числе Тверской вагоностроительный завод, промышленный технопарк КСК ("Ключевые системы и компоненты"), ряд малых и средних предприятий, учебных заведений региона. Формирование кластера позволит развивать производство экспортно-ориентированной продукции, сообщила пресс-служба облправительства.

"27 июля на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени одобрено создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения. <...> Он объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери - сейчас здесь действуют производства 11 резидентов. Планируется включить в контур кластера малые и средние промышленные предприятия", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что кластер станет площадкой для кооперации предприятий машиностроения, что позволит развивать производство экспортно-ориентированной продукции. "Для Тверской области транспортное машиностроение - ключевая отрасль промышленности. В непростых условиях 2020 года транспортное машиностроение региона продемонстрировало стабильность", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Также в состав кластера войдут Тверской государственный технический университет, Тверской машиностроительный колледж. Их задачей будет в сотрудничестве с предприятиями отрасли обеспечить подготовку квалифицированных кадров для машиностроения. "Будущее за теми, кто обеспечит приток лучших кадров. В кластере должен активно работать образовательный сегмент", - отметил Руденя.

По данным пресс-службы, в ближайшее время регион направит заявку на включение кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга РФ, это даст возможность привлекать на развитие производств федеральную господдержку. Предприятия, например, смогут получать компенсацию части затрат на приобретение оборудования, расходов капитального характера.

О намерении создать кластер транспортного машиностроения власти региона сообщили в 2019 году. Отмечалось, что предполагаемый объем инвестиций из всех источников составит свыше 6,5 млрд рублей. До 2024 года на предприятиях планируется открыть более 17,7 тысяч рабочих мест. Якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.