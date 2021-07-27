"Татнефть" готова возобновить добычу нефти в Ливии при ближайшей возможности

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Татнефть" готова возобновить добычу нефти в Ливии, специалисты работают над этим вопросом на месте. Об этом рассказал журналистам во вторник генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

"Готовы [возобновить добычу нефти в Ливии]. Как только позволит возможность - мы уже работаем в Ливии над возобновлением добычи. Наши специалисты уже там работают", - сказал Маганов.

"Татнефть" работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года вплоть до 2014 года, когда страну охватили военные действия.