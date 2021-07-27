Путин 28 июля запустит железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Республике Бурятия, - уточняется в сообщении. - Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа (Байкало-Амурской магистрали) и Транссиба (Транссибирской железнодорожной магистрали), который реализуется в соответствии с поручениями президента и правительства РФ".

В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю также примут участие рабочие-строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и компании "УСК Мост". Всего при создании тоннеля задействовали 1,5 тыс. человек, уточнили в пресс-службе Кремля.

"Под землей в сложных геологических условиях было пройдено 6 тыс. 682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров", - поясняется в сообщении.

Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году - это одно из самых узких мест на БАМе. Поездам на перегоне Дельбичинда (станция в Иркутской области) - Дабан (станция в республике Бурятия) приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.