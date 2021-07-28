В Перми создали первую в России нейросеть для определения туристических маршрутов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Разработчики пермской компании-производителя сервисных роботов "Промобот" создали искусственный интеллект нового поколения для своих роботов Promobot V.4. Он поможет туристам определить оптимальный маршрут для путешествий по Пермскому краю. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

Как утверждает разработчик, это первая в России нейросеть по созданию турмаршрутов. Она сможет предложить наиболее привлекательные для посещения маршруты и достопримечательности, основываясь на данных о поле, возрасте и настроении собеседника. За исходные данные разработчики взяли статистику визитов туристических объектов Пермского края. Так, парки и музеи в 60% случаях посещают мужчины и женщины 35-50 лет с детьми, а в 80% случаев объекты активного отдыха посещают мужчины и женщины 20-25 лет. Алгоритм содержит свыше 9 тыс. комбинаций.

Разработчики использовали "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании нейронных сетей, одна из которых - GPT-3, которую представил Илон Маск в 2020 году", рассказали в "Промоботе". Также в эту комбинацию вошли нейросети Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием градиентный бустинг - LightGBM, XGBoost, CatBoost. Разработчики "донастроили" модель для более точного ответа на запрос.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства туризма и молодежной политики Пермского края, искусственный интеллект внедрят в роботов-помощников, которых планируется начать использовать в туристском информационном центре Перми в начале 2022 года.

"Таргетирование услуг - ключевой фактор в процессе консультирования для эффективного оказания услуги. Робот будет отвечать на самые популярные вопросы туристов. Планируется, что база "знаний" андроида будет интегрирована с порталом туристского информационного центра Пермского края", - рассказал директор по развитию "Промобота" Олег Кивокурцев.

Компанию "Промобот" основали в 2015 году в Перми. Роботы Promobot уже работают в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.