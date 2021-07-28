Мишустин: средства на достройку детской больницы в Комсомольске-на-Амуре будут выделены

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в Комсомольске-на-Амуре побывал на месте замороженного строительства детского больничного комплекса. Он пообещал помочь в завершении этого проекта и потребовал от региональных властей впредь не допускать подобной безалаберности.

Строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре было начато в 2017 году с целью оказания специализированной медпомощи 90 тыс. детей, проживающих в городе и в прилегающих муниципальных районах Хабаровского края. Однако в ходе строительства были выявлены ошибки в проектной документации, вызвавшие нехватку объемов материалов и соответствующих финансов. В результате реализация проекта была приостановлена в 2019 году, подрядчик отказался от его выполнения.

Мишустин поинтересовался, почему проект не удалось завершить, и отметил, что это такая же безалаберность, как та, о которой он говорил во вторник во время посещения строящегося аэропорта Южно-Сахалинска. "А кто будет отвечать за то, сколько детей в это время болело, скольким не была оказана помощь в это трудное ковидное время? Это беда", - сказал премьер.

Мишустин пообещал, что средства из федерального бюджета на завершение этой стройки будут найдены. "По этой истории мы договоримся так: мы решим этот вопрос, мы созвонимся с министром финансов, чтобы необходимую сумму для региона прописать в федеральном бюджете, но, пожалуйста, иногда на вопрос, "Кто виноват?" тоже нужно отвечать. Что делать - все знают, но такие вещи допускать нельзя. Я посмотрел всю историю, все шло отлично. Чья ошибка? У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество", - добавил глава правительства, подчеркнув, что средства на строительство выделяются под личную ответственность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Дегтярев пообещал, что если строительство возобновится сегодня, то к 2023 году комплекс будет готов.

Премьер попросил врио губернатора жестко следить за реализацией этого проекта. Сопровождавшие Мишустина глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин также заверили премьера, что в своей части и с региональным Минздравом, и с новым подрядчиком все вопросы урегулированы.

О больнице

Строительство детского больничного комплекса началось в 2017 году в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Он будет состоять из детской поликлиники, лечебного корпуса, консультативного отделения для оказания специализированной помощи 90 тыс. детей, которые проживают как в городе, так и прилегающих муниципальных районах.

При строительстве были выявлены существенные недостатки в проектной документации: часть затрат на материалы и оборудование не была учтена. В связи с этим активная фаза реализации инвестиционного проекта была временно приостановлена в 2019 году.

Сейчас проектная документация доработана, в июле 2020 года она получила положительное заключение государственной экспертизы. Недостатки, препятствовавшие дальнейшей реализации проекта, устранены. В документацию включены упущенные ранее виды работ и оборудование. С учетом этого проекту требуется дополнительное финансирование.

В настоящее время готовность объекта составляет более 65%. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.