Приморский край получил 3,3 млрд рублей от федерального бюджета на социальные нужды

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередном заседании приняли изменения в бюджете края на 3,3 млрд рублей, полученные от федерального бюджета.

"За этот месяц нам удалось привлечь дополнительно 3,3 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета. <…> Естественно, мы увеличиваем и расходы бюджета. Министерству здравоохранения на 222,3 млн рублей. Это в том числе на модернизацию лабораторий медицинских организаций, на осуществление расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации медицинским работникам. <…> Министерству транспорта и дорожного хозяйства существенная сумма поступила - 660 млн рублей. Понятно, что вся она будет направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог", - представила законопроект председатель правительства Приморья Вера Щербина.

110 млн рублей получило министерство физкультуры и спорта на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры. Министерству сельского хозяйства предоставили 31,7 млн рублей на мониторинг пожароопасности в лесах. Министерству ЖКХ поступило 457 млн рублей на субсидии "Приморскому экологическому оператору", закупку техники для благоустройства и другие цели. Министерство труда получило 1,162 млрд рублей в основном на выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, 196 млн рублей дополнительно распределили муниципалитетам на обеспечение бюджетной устойчивости.

Депутаты приняли корректировки в бюджет сразу в двух чтениях 36 голосами "за". Основные параметры бюджета после корректировки по доходам составили 153,1 млрд рублей, по расходам - 160,9 млрд рублей.