Число выявленных поддельных банкнот в России во втором квартале снизилось на 11%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Количество выявленных поддельных банкнот и монет во втором квартале 2021 года уменьшилось на 11%, до 8,7 тыс. штук, следует из материалов Банка России.

"В II квартале 2021 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 11,1% по сравнению с I кварталом 2021 года и составило 8 744 шт.", - говорится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, среди выявленных подделок обнаружено около 7 тыс. фальшивых пятитысячных банкнот, 1 тыс. поддельных купюр номиналом 1 тыс. рублей и 424 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего в указанный период выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей.

При этом было выявлено 34 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 11 поддельных пятирублевых монет.

Помимо этого, во втором квартале в РФ выявлено примерно 1,2 тыс. поддельных банкнот иностранных государств. "Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1 191). Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом $50 серии 2013 года", - сообщает ЦБ.