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ЦБ заявил, что быстрый рост кредитования без расширения производства провоцирует "пузыри"

Регулятор напомнил, что стимулирование экономического роста исключительно при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса, экономики в целом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Быстрый рост кредитования без расширения производственных возможностей страны приводит к появлению "пузырей" на рынках, следует из проекта Банка России для общественного обсуждения "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов".

"Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению "пузырей" на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан", - указывает ЦБ.

Регулятор напоминает, что стимулирование экономического роста исключительно при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса, экономики в целом.

"Для инвестиционно ориентированного экономического роста необходимы не только длинные ресурсы, но и наличие привлекательных для инвесторов направлений вложения этих средств, компаний с прозрачной долгосрочной стратегией и эффективной деятельностью, способной обеспечить достойную отдачу", - отмечается в документе.

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