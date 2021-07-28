Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору арбузов, в том числе советует покупать целые плоды без трещин и порезов. Об этом говорится в сообщении организации.

"Качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в организации, через трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются, а затем вызывают пищевые отравления у потребителей. Именно по этой причине нельзя покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена, а также не стоит просить надрезать арбуз, чтобы попробовать или посмотреть цвет его мякоти.

Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно - это место, на котором арбуз лежал на земле. "Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно. Постучите по арбузу", - рекомендуют в Роскачестве.

Эксперты пояснили, что звук должен быть не глухим и не звонким, а скорее гулким, напоминающим вибрацию.

"Высохший арбузный хвостик - не стопроцентный признак вкусного арбуза. Это значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу", - отмечается в сообщении.

Там напомнили, что существует еще один популярный миф, что качественный арбуз издает характерный звук при сжатии. "Дело в том, что плод хрустит при надавливании всего один раз - вероятнее всего, это уже случилось при транспортировке", - пояснили в Роскачестве.