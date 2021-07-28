ВТБ планирует запустить маркетплейс для имущественных торгов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов, которая позволит объединить объекты со всех электронных торговых площадок. Запуск первой версии платформы планируется до конца текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Проект будет запущен под брендом V-лот и будет представлять собой единую цифровую витрину имущества госкомпаний и непрофильных активов банков. По мнению руководителя цифровой платформы V-лот Сергея Пигалева, на текущий момент эффективность имущественных аукционов крайне низкая из-за сложного процесса участия, а запуск маркетплейса даст новый импульс отрасли и повысит качество торгов.

"Наш проект станет стимулом для привлечения новых участников на этот рынок, повысит уровень их профессионализма, конкуренцию при реализации имущества и в целом в несколько раз увеличит эффективность от проведения торгов. Полученные от реализации имущества средства поступят в бюджет, что внесет свой вклад в развитие экономики страны", - цитирует Пигалева пресс-служба.

В ВТБ заявляют, что благодаря V-лот доступ к торгам будет максимально упрощен, а сама платформа также будет предоставлять дополнительные услуги по юридическому сопровождению, регистрации и страхованию имущества. При этом банк намерен также запустить в рамках платформы кредитные программы, хотя практика кредитования покупок с торгов пока не имеет широкого применения в России.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении, оценивает потенциал рынка имущественных торгов в России в более чем 4 трлн рублей. При этом объем фактически совершенных сделок не превышает 3-5%.

"Одна из причин неэффективности сектора - его недоступность для широкого круга покупателей. Мы хотим предложить клиентам единую и понятную цифровую платформу, которая кратно повысит эффективность и прозрачность отрасли и сделает имущественные торги привычным и понятным процессом для населения", - отмечает Печатников.

В свою очередь руководитель площадки heveya.ru, одного из сервисов имущественных торгов в России, Максим Соснин считает, что главная проблема в развитии рынка имущественных торгов связана с низкой информированностью потенциальных покупателей и сложностью самой процедуры покупки. По его мнению, приход банка ВТБ в эту сферу позволит привлечь аудиторию и будет полезен для всех участников рынка.