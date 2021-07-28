На Ленинградском направлении ОЖД стали втрое чаще оплачивать проезд картами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. пассажиров Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) на прошлой неделе оплатили проезд на электричках банковскими картами и смартфонами на турникетах, что в три раза больше последней недели марта, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"Популярность бесконтактной оплаты проезда на турникетах растет. С помощью новой технологии оплачено уже почти 30 тыс. поездок на экспрессах "Ласточка" до Химок, Зеленограда, Твери и других населенных пунктов. Будущее пригородных перевозок именно за такими цифровыми сервисами, и мы рады предоставить их нашим пассажирам уже сейчас", - сказал гендиректор АО "МТ ППК" Константин Воронцов, чьи слова приводит пресс-служба.

С 24 марта пассажиры экспрессов Московско-Тверской ППК могут оплачивать проезд на турникетах благодаря технологии Fast Track. Для этого нужно приложить банковскую карту или устройство с бесконтактной оплатой к турникетам на станциях отправления и прибытия. Увидеть историю своих поездок и контролировать расходы можно в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru.