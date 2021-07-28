В России появится категория земель "под виноградарство"

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Руководитель Росреестра Олег Скуфинский поддержал инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о выделении из земель, отведенных под садоводство, отдельной категории "под виноградарство" для их защиты от застройки, сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор.

Ранее в процессе инвентаризации пригодных для выращивания винограда земель на Кубани выявили более 50 тыс. га земель, в настоящее время на Кубани под виноградарство занято порядка 28 тыс. га. Ранее на краевом уровне на Кубани запретили застройку виноградопригодных земель.

"Нужно полностью исключить использование таких земель в других целях, кроме выращивания винограда. Сейчас документально они отнесены к садоводству. Обратились с просьбой к руководителю Росреестра вывести их в отдельный вид разрешенного использования - "виноградарство". Олег Скуфинский поддержал эту инициативу, изменения внесут в классификатор до 1 октября", - написал Кондратьев.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В 2020 году на Кубани собрали свыше 208 тыс. тонн винограда