Терминал вместительностью две тыс. контейнеров открыли в Новороссийске

НОВОРОССИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Терминал, на котором единовременно может храниться две тыс. контейнеров, открыли в Новороссийске. Также в терминале может храниться 350 рефрижераторных контейнеров с возможностью их подзарядки, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Ранее сообщалось, что компания "Ромекс" в 2023-2024 году построит в Новороссийске логистический комплекс, который станет самым крупным на Юге России, его общая площадь составит 82 тыс. кв. м. Логистический комплекс будет состоять из трех очередей - складские площади для фруктов и овощей, контейнерный терминал и мультитемпературный склад. Строительство третьей очереди логистического хаба - мультитемпературного склада - также началось в среду с торжественной церемонии закладки первого камня.

"Сегодня мы открыли второй этап строительства логистического хаба - контейнерный терминал, <...> у нас задача обслуживать две тыс. контейнеров", - сказал в ходе открытия генеральный директор компании " Ромекс-Кубань" Алексей Прокопенко.

Он уточнил, что контейнеры в терминал будут доставляться сразу с причальной стенки. В том числе инфраструктура терминала позволяет одновременно хранить 350 контейнеров-рефрижираторов, подключенных к электроэнергии. Также на терминале будут проводить работы по ремонту и мойке контейнеров и оформлению сопроводительной документации. По планам в 2022 году терминал будет оказывать услуги по фито-санитарному контролю и таможенному оформлению грузов.

"Реализация всех этапов проекта принесет региону 9 млрд рублей инвестиций и создаст порядка одной тыс. новых рабочих мест", - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.