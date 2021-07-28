Литва нарастит поставки вакцин в качестве помощи на Украину, в Армению и Молдавию

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Литва увеличит помощь в виде вакцин от коронавируса Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca некоторым странам - членам программы ЕС "Восточное партнерство". Решение об этом было принято в среду на заседании кабинета министров балтийской республики, сообщила пресс-служба.

"Правительство постановило выделить большее по сравнению с первоначальным планом количество препарата Украине и Молдавии, а также оказать помощь Армении", - говорится в сообщении.

Украина, согласно новой разнарядке, получит не 100 тыс., а 131 тыс. доз, Молдавия - 26,5 тыс. доз (ранее планировалось 11 тыс. доз). Армении, которая попросила помощи в мае, решено направить 27,5 тыс. доз. Грузия получает 15 тыс. доз, как и было намечено ранее.

Свою партию Грузия, согласно данным Минздрава Литвы, уже забрала. На следующей неделе вакцину рассчитывает принять Молдавия. С другими партнерами сроки согласуются.

Как заявила в начале июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Вильнюс готов передать часть неиспользованной вакцины третьим странам, однако она отметила, что для этого необходимы трехсторонние договоренности между Литвой, страной, которой передается вакцина, и производителем препарата. По словам премьера, просто взять вакцину со складов и погрузить для отправки в самолеты нельзя. Необходимо, пояснила Шимоните, согласие изготовителя, так как существует вопрос ответственности за качество препаратов. Пока согласие на такую передачу есть только от производителя Vaxzevria.