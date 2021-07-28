Суд признал законным штраф Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы отклонил жалобы на решения суда первой инстанции, который оштрафовал Facebook на общую сумму в 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Зульфия Гуримчук.

"Решением суда постановления мирового судьи судебного участка № 422 от 25 мая по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, в отношении Facebook Inc. оставлены без изменения, а жалобы защитника - без удовлетворения", - сказала она.