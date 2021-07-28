Генпрокуратура направила в суд дело о хищении €4 млн Пробизнесбанка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело бывшего менеджера Пробизнесбанка Дмитрия Захарова, обвиняемого в хищении €4 млн. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместителем генерального прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования АКБ "Пробизнесбанк" Дмитрия Захарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, бывшим президентом банка Сергеем Леонтьевым с целью хищения имущества данной кредитной организации в 2015 году была создана организованная группа, в состав которой вошли Захаров, председатель правления банка Александр Железняк, вице-президент Ярослав Алексеев. "Действуя в составе организованной группы, Захаров в феврале и марте 2015 года предоставил в банк заявку на выдачу заведомо невозвратного для соучастников кредита, якобы предназначенного для приобретения земли и строительства жилого комплекса в Потсдаме, а также обосновывающие ее документы от имени подконтрольной ему и Железняку немецкой компании", - рассказали в Генпрокуратуре.

Алексеев передал документы для рассмотрения неосведомленному о преступлении начальнику департамента корпоративных финансов банка. В результате заявка была одобрена, а на расчетный счет немецкой компании перечислены €4 млн. "В тот же день эти деньги были переведены на счет принадлежащей Захарову компании", - добавили в ведомстве.