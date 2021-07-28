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Уровень безработицы в России в июне снизился до 4,8%

По данным Росстата, общая численность безработных в стране в июне составила 3,6 млн человек

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июне снизился до 4,8% с 4,9% в мае, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 года составил 4,8%", - говорится в материалах.

По данным ведомства, общая численность безработных в России в июне составила 3,6 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 г. составила 75,3 млн человек, из них 71,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,6 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечает Росстат.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.

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