МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июне снизился до 4,8% с 4,9% в мае, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 года составил 4,8%", - говорится в материалах.

По данным ведомства, общая численность безработных в России в июне составила 3,6 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 г. составила 75,3 млн человек, из них 71,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,6 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечает Росстат.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.