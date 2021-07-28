Недельная дефляция в России сократилась до нулевого уровня

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 20 по 26 июля 2021 года замедлилась до нулевого уровня, следует из данных Росстата.

Неделей ранее дефляция в РФ находилась на уровне 0,01%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,59%. В годовом выражении инфляция на 26 июля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сохранилась на уровне 6,5%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на шоколадные конфеты - на 0,7%, вареную колбасу, сосиски, сардельки - на 0,5%, жирный творог, печенье, на гречневую крупу и вермишель - на 0,4%, свинину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сычужные сыры, черный чай, рис и макаронные изделия - на 0,3%, говядину, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку и хлеб - на 0,2%, овощные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, соль, мороженую рыбу, сливочное масло и маргарин - на 0,1%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-3,1%. В 17 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-3,6%.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,1%, в том числе в 23 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-4,2%. В 29 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 27 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,0%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России снизились на 0,1%, в том числе в 28 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%. В 31 субъекте цены не изменились. В 26 субъектах цены выросли на 0,1-1,2%.

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,2%, в том числе в 36 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2%, в 11 субъектах - на 2,1-7,1%. В 5 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1%, в 13 субъектах - на 1,1-4,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%, в том числе на морковь - на 8,4%, картофель - на 7,5%, огурцы - на 5,4%, помидоры - на 4,3%, лук репчатый - на 1,9%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 0,2%, яблоки - на 0,1%. Цены на морковь в 36 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-8%, в 20 субъектах - на 8,1-15%, в 12 субъектах - на 15,1-26,3%. В двух субъектах Российской Федерации цены не изменились. В девяти субъектах цены на морковь выросли на 0,1-4,4%, в 6 субъектах - на 4,5-10,8%. Цены на картофель в 16 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-3%, в 36 субъектах - на 3,1-8%, в 25 субъектах - на 8,1-18%. В Чукотском автономном округе цены на картофель не изменились. В семи субъектах цены на картофель выросли на 0,1-8,7%.

Цены на пшено снизились на 0,2%, баранину - на 0,1%.

Медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: левомеколь - на 0,7%, корвалол и поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,5%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и бромгексин - на 0,4%, поливитамины без минералов отечественные и нимесулид - на 0,3%, аллохол - на 0,1%. Цены на валидол снизились на 0,9%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных - на 0,6%, мыло туалетное - на 0,5%, мыло хозяйственное - на 0,4%, порошок стиральный и паста зубная - на 0,3%, пеленки для новорожденных - на 0,2%, бумага туалетная - на 0,1%. Цены на подгузники детские снизились на 0,1%.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на доски обрезные - на 1,6%, металлочерепицу - на 0,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, смартфоны и шампуни - на 0,7%, костюмы спортивные для детей и сигареты с фильтром отечественные - на 0,5%, электропылесосы - на 0,3%, майки, футболки и носки мужские - на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, джинсы, футболки и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,3%, дизельное топливо - на 0,2%.

Услуги

Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг выросли на 0,1-0,3%. Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты увеличились на 0,2%. Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 5,3%, на проживание в гостиницах 1-5* - от 0,3% до 4,5%, в хостелах - на 0,4%.