Росатом намерен построить ветропарки в Египте, Турции и Марокко

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Росатом планирует построить ветряные парки в Египте, Турции и Марокко, сообщил ТАСС региональный вице-президент учреждения "Русатом - Международная сеть" (дочерняя компания ГК "Росатом"), директор регионального центра "Росатом Ближний Восток и Северная Африка" Александр Воронков на полях международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы рассматриваем сотрудничество в области ветроэнергетики. У Росатома есть подразделение "Новавинд", которое занимается именно ветроэнергетикой и уже реализовала несколько проектов на территории России. Планируем реализовывать данное направление за рубежом. Мы рассматриваем страны Турция, Египет <…> Есть еще Марокко как третья страна. Там с точки зрения скорости ветров условия благоприятные", - сказал Воронков.

"Новавинд" - дивизион Росатома, основная задача - консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания уже ввела в эксплуатацию ветропарки общей мощностью 420 МВт. Всего до 2024 года Росатом введет ветроэлектростанции общей мощностью около 1,2 ГВт.

XII саммит "Россия - Исламский мир" проходит 28-30 июля в Казани. В работе участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.