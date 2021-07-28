Замглавы МЭР считает, что потенциал восстановления экономики России пока не исчерпан

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Потенциал восстановления экономики РФ пока не исчерпан, до конца года ожидается дальнейший рост. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на слова замглавы министерства Полины Крючковой.

"Потребительский спрос, по нашей оценке, пока чуть ниже допандемийных уровней, в основном за счет сферы услуг. В целом потенциал восстановления пока не исчерпан. До конца года ожидаем дальнейший рост экономики. В дальнейшем ключевым условием выхода на траекторию устойчивого роста является расширение инвестиционной активности", - сказала она.

Крючкова отметила, что в производстве выпуск ключевых несырьевых отраслей превышает допандемийные уровни. "Из крупных отраслей в минусе только добыча полезных ископаемых в условиях действия соглашения ОПЕК+, однако и здесь наблюдается постепенное восстановление", - добавила она.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что экономика РФ в июне 2021 года превысила доковидный уровень IV квартала 2019 года на 0,1%.