ФРС США не рассматривает вариант повышения ставок для борьбы с инфляцией

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США не рассматривает возможность повышения межбанковской учетной ставки в целях борьбы с ростом инфляции в стране. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава ФРС, выполняющей функции Центробанка, Джером Пауэлл.

"Для нас несвоевременно думать о повышении прямо сейчас процентных ставок", - заявил руководитель ФРС, отвечая на вопрос о возможности применения таких мер в рамках борьбы с инфляцией.

Он подчеркнул, что вверенное ему ведомство "очень внимательно" следит за ситуацией с инфляцией. "Мы готовы использовать свои инструменты, если это будет уместно", - заверил Пауэлл. По его оценке, думать о "повышении процентных ставок" нужно будет только "в перспективе". О какой именно перспективе может идти речь, Пауэлл не уточнил.

При этом глава ФРС отметил, что, на его взгляд, инфляция, скорее всего, снизится в среднесрочной перспективе. "У меня есть некоторая уверенность в том, что в среднесрочной перспективе инфляция снизится. Опять-таки: трудно сказать, когда [именно] это произойдет", - заявил Пауэлл.

Как он признал, инфляция, "как ожидается, будет держаться выше целевой в течение нескольких месяцев". Согласно изложенной Пауэллом информации, практически весь инфляционный рост связан только с "рядом категорий" товаров и услуг, а не "распространен широко по всей экономике". Наблюдается главным образом рост цен на "новые, бывшие в употреблении и арендуемые автомашины, билеты на самолеты, гостиничные номера и пару других" товаров и услуг, пояснил руководитель ФРС. С его точки зрения, такая ситуация объясняется в первую очередь отменой различных санитарно-эпидемиологических ограничений, которые были вызваны пандемией. "Мы смотрим на это и считаем, что речь идет о временном факторе. Так как предложение ответит [на рост такого спроса], и экономика будет адаптироваться. У нас очень гибкая, хорошо адаптирующаяся [к таким изменениям] экономика и рынок труда, это наш актив. Поэтому мы считаем, что с течением времени инфляция снизится", - подчеркнул Пауэлл.

Как заявило 13 июля Министерство труда США, индекс потребительских цен в стране за последние 12 месяцев достиг 5,4%, что стало наивысшим показателем с августа 2008 года.