МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сервис городской мобильности "Ситимобил" удвоил оборот платформы по итогам II квартала 2021 года - до 15,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Во втором квартале 2021 года через сервис совершено более 50 млн поездок в 80 населенных пунктах России. "Ситимобил" также удвоил свой оборот в годовом исчислении (до 15,4 млрд рублей)", - отмечается в сообщении.

"Ситимобил" продолжает развивать направление доставки - количество поездок выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в пиковые дни в июне доходило до 18 тыс. Клиентами "Ситимобил" по доставке во втором квартале стали свыше 1 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, а также ретейлер "М.Видео". Маржинальность в расчете на одну поездку улучшилась на 25% по сравнению с предыдущим кварталом.

Также за второй квартал пользователи сделали через приложение "Ситимобил" более 750 тыс. поездок на самокатах.

Каршеринг-сервис "Ситидрайв" (в прошлом YouDrive) начал интеграцию с платформой городской мобильности "Ситимобил". Во втором квартале "Ситидрайв" увеличил количество поездок в 8,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по итогам шести месяцев 2021 года количество поездок выросло втрое к прошлому году). Во втором квартале в парке "Ситидрайва" было доступно почти 5 тыс. машин, преимущественно расположенных в Санкт-Петербурге.

"Ситимобил" - сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения - такси, электросамокаты, каршеринг, а также услуги доставки. Компания работает более чем в 70 городах России. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и "Сбером".