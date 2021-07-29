Сегментная выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 17,4%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за второй квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 17,4% и составила 29,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 10,5%, до 6,6 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний уменьшилась на 33,2% и составила 2,28 млрд рублей.

Также Mail.ru Group подтвердила прогноз на 2021 год, компания планирует получить выручку в объеме 127-130 млрд рублей и прогнозирует улучшение рентабельности по EBITDA.

Выручка по сегментам

Во втором квартале рост рекламы составил 38,8% в годовом сопоставлении. Темпы роста увеличиваются уже четвертый квартал подряд: в третьем квартале 2020 года - 5%, в четвертом квартале - 10,2%, в первом квартале 2021 года - 22%. Среди сервисов основным источником роста остается "ВКонтакте": ее общая выручка во втором квартале увеличилась на 35%.

Показатели MMO-игр во втором квартале сократились на 6% в годовом сопоставлении. "Однако результаты по сегменту игр в целом (представленному My.Games) немного превзошли второй квартал 2020 года по абсолютному уровню выручки (+1% в годовом сопоставлении, 11,1 млрд рублей) <…> По итогам года, как ожидается, My.Games продемонстрирует повышение рентабельности в годовом сопоставлении и дальнейший органический рост", - отмечается в сообщении.

Во втором квартале наблюдалось небольшое снижение пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) - на 2,3% - "на фоне высоких показателей во втором квартале 2020 года, простимулированных карантинными ограничениями: тогда рост составил около 17% в годовом сопоставлении". "Несмотря на слабое начало первого полугодия, мы ожидаем дальнейшего роста в сегменте IVAS по итогам года", - уточнили в компании.

Выручка от образовательных технологий (Skillbox и GeekBrains) во втором квартале возросла в 1,9 раза в годовом сопоставлении и достигла 2,2 млрд рублей. "Этому способствовало активное расширение линейки обучающих курсов. Мы ожидаем, что по итогам года выручка от образовательных технологий превысит 9 млрд рублей, а рентабельность сегмента по EBITDA во втором полугодии повысится после низкого уровня во втором квартале (тогда рентабельность по EBITDA составила -38%)", - поясняется в сообщении.