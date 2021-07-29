Прибыль Сбербанка по МСФО за январь - июнь выросла более чем в 2 раза

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла более чем в 2 раза, до 629,8 млрд руб., следует из материалов банка.

Чистая прибыль группы Сбербанка за второй квартал 2021 года составила 325,3 млрд руб., также показав почти двукратный рост по сравнению с результатами прошедшего года (166,7 млрд руб. во втором квартале 2020 года).

Прибыль на обыкновенную акцию составила 28,54 руб. за первое полугодие (+113,3% г/г) и 14,34 руб. (+84,3% г/г) за второй квартал 2021 года.

Розничный кредитный портфель Сбербанка превысил 10 трлн руб., показав прирост в 7% за отчетный квартал. Корпоративный кредитный портфель составил 15,9 трлн руб., прибавив 0,2% за отчетный квартал.

Средства физических лиц выросли на 2,8% за второй квартал и приблизились к 17 трлн руб. Средства юридических лиц увеличились на 3,8%, до 10,9 трлн руб.

Совокупные расходы на резервы Сбербанка составили 27,2 млрд руб. за квартал и 52,7 млрд руб. за первое полугодие 2021 года. Чистые комиссионные доходы группы выросли на 30,9% за квартал и составили 157,1 млрд руб.