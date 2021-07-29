Чистая прибыль "Магнита" за II квартал по МСФО упала на 6%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выручка ретейлера "Магнит" по итогам апреля - июня 2021 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд руб., чистая прибыль упала за отчетный период на 6%, до 12 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам первого полугодия общая выручка ретейлера возросла на 7,7%, до 822,2 млрд руб. (розничная выручка выросла на 7,7%, до 801,6 млрд руб.). Чистая прибыль за первое полугодие увеличилась на 34,6% в годовом сопоставлении, до 22,9 млрд руб.

EBITDA снизилась во втором квартале на 0,7%, до 30,25 млрд руб. (за 6 месяцев 2021 года выросла на 8,8%, до 57,928 млрд руб.), рентабельность этого показателя составила 7,1% против 7,9% годом ранее. Рентабельность по EBITDA за первое полугодие 2021 года выросла на 7 б. п. год к году и составила 7%. Валовая прибыль во втором квартале увеличилась на 5,5% в годовом сопоставлении, до 99,5 млрд руб. (по итогам полугодия - выросла на 7,3%, до 192,57 млрд руб.), валовая рентабельность составила 23,4%.

Сопоставимые продажи (LFL) во втором квартале увеличились на 5,2% на фоне роста трафика на 10% и снижения среднего чека на 4,4% на фоне высокой базы 2020 года, сообщили в компании.

Долговая нагрузка

Общий долг ретейлера увеличился на 57,8% в отчетном квартале за счет дополнительных заимствований для финансирования ускорения программы развития и приобретения розничной сети "Дикси" и составил 265,5 млрд руб. на 30 июня 2021 года. Объем денежных средств вырос до 129,4 млрд руб. на 30 июня по сравнению с 6,6 млрд руб. на 31 марта 2021 года. В результате чистый долг сократился на 15,8% квартал к кварталу, до 136,1 млрд руб. на 30 июня 2021 года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,2x на 30 июня 2021 года против 1,4x на 31 марта 2021 года.

Капитальные затраты во II квартале 2021 года выросли более чем в три раза год к году и составили 17,2 млрд руб. Увеличение было обусловлено ускорением программы развития. Общий объем капитальных затрат за первые шесть месяцев 2021 года составил 25,6 млрд руб. по сравнению с 12,3 млрд руб. в 1 полугодии 2020 года (рост в 2 раза год к году).

Онлайн-продажи

"Магнит" выполняет около 15 тыс. заказов в день. Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-канала ретейлера составляет 7,6 млрд руб., исходя из последней недели июня.

Сервисы e-commerce "Магнита" охватывают свыше 2 тыс. магазинов сети в 62 регионах и 106 городах. При этом 61% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается, что на конец 2021 года сервисы e-commerce "Магнита", включая собственные и партнерские онлайн-проекты, будут охватывать свыше 4 тыс. магазинов всех форматов в более чем 50 регионах России.

Средний чек собственной доставки "Магнита" составляет около 1,2 тыс. руб. с учетом НДС, что примерно в 3,4 раза превышает аналогичный показатель в магазинах у дома (353 руб. с учетом НДС во втором квартале 2021 года). Компания объясняет это большим числом товаров в корзине.

О компании

"Магнит" - крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. На 30 июня 2021 года сеть ретейлера насчитывала 22 тыс. 344 магазина: 15 тыс. 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 802 населенных пунктах Российской Федерации.

Компания подтверждает свой прогноз по количеству открытий магазинов, программе реноваций и объему капитальных затрат на 2021 год: планируется открыть около 2 тыс. магазинов разного формата и обновить около 700 магазинов. Капитальные затраты ожидаются в размере 60-65 млрд руб.