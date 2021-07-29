Хуснуллин поручил регионам ЮФО определить по три-пять приоритетных инвестпроектов

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с руководителями регионов Южного федерального округа (ЮФО) поручил им определить по три-пять приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие, сообщил он на своей странице в Instagram в четверг.

"Провел первое совещание по развитию ЮФО в качестве куратора региона. Рассмотрели вопросы социально-экономического развития: каждый регион должен выбрать три-пять проектов, направленных на инвестиционное развитие региона. Также посмотрели реализацию нацпроектов, в целом ситуация неплохая, например по БКД ("Безопасные качественные дороги") округ на первом месте, но, конечно, есть еще куда расти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, Хуснуллин также дал поручение регионам юга РФ актуализировать стратегии социально-экономического развития с учетом национальных целей. В пресс-службе добавили, что для Краснодарского края приоритетными отраслями стратегии являются агропромышленный комплекс, курорты, транспорт и промышленность. Сельское хозяйство региона планируют преобразовать в кластер экологизированного АПК с глубокой переработкой, курорты - в туристско-рекреационный кластер с единой платформой сервисов для туристов, транспортный комплекс - в черноморский экспортный хаб, промышленность - в кластер "умной" промышленности.