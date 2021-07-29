Мосбиржа планирует запустить торги акциями с 7 утра в ноябре - декабре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московская биржа планирует в ноябре - декабре запустить на рынке акций раннюю сессию с 7:00 мск, сообщил журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

"Мы делаем вслед за коллегами со срочного и валютного рынка утреннюю сессию в этом году. Она будет реализована, я думаю, в конце года - это ноябрь или декабрь <…> Торговать мы планируем: с 6:50 мск будет аукцион открытия, с 7:00 мск - уже проходить утренняя сессия", - рассказал глава департамента в рамках обучающего семинара.

Утренняя сессия будет включать 43 основные российские бумаги из индекса Мосбиржи, БПИФ, ETF и самые ликвидные иностранные бумаги. Доступ к бумагам будет производиться поэтапно.

"Мы пойдем по пути допуска самых ликвидных ценных бумаг из индекса, пока нет четкого плана. Мы не знаем, будут ли это сразу все 40 плюс: одна неделя - 20, вторая - 20 и так далее. Здесь это будет зависеть от наших обсуждений с провайдерами ликвидности и маркетмейкерами. Мы берем на себя обязательство предоставления ликвидности там", - добавил он.

Сейчас торги на рынке акций Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50 мск с учетом основной и вечерней сессии. С 1 марта торговая площадка запустила торги на валютном и срочном рынках с 7:00 мск, которые до этого проводились также с 10:00 до 23:50 мск.