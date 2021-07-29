Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Переговоры в Вене по возвращению Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе не могут длиться вечно, Тегерану надо принять решение на этот счет. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Кувейте, где он находится с визитом.

"Венские переговоры о возвращении к ядерной сделке не могут идти вечно. Сейчас мяч на иранской стороне, ей надо принять решения", - цитирует Блинкена телеканал Al Jazeera. Он добавил, что США и Иран "проводили непрямые переговоры" в Вене по судьбе ядерной сделки.

Госсекретарь отметил, что во время контактов в Вене "США демонстрировали добрые намерения и желание вернуться к соблюдению СВПД". Он сказал, что Вашингтон "посмотрит, готов ли Тегеран принять необходимые решения" в контексте возвращения к выполнению соглашения.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления ядерного соглашения в его первоначальном виде, что подразумевает снятие санкций США с исламской республики, выполнение Тегераном своих обязательств в атомной сфере, возвращение Вашингтона к участию в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американской делегацией без Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, потом - в первых числах июня. Затем переговорщики взяли перерыв, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду диалога.